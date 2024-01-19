Чесноков заявил, что ведущие теннисистки России провалили Australian Open

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков считает, что ведущие российские теннисистки провалили выступления на Australian Open. Он также отметил молодых спортсменок, результаты которых его удивили.

«В женской сетке было много неожиданных результатов. Если говорить о наших теннисистках, то по большому счету наши ведущие теннисистки Касаткина, Самсонова и Кудерметова провалили турнир, они вылетели слишком рано. С другой стороны, очень порадовали наши молодые теннисистки, те, от которых мы не ждали больших побед. Это очень здорово, говорит о том, что у нас сильная, перспективная молодежь и нам будет, на что посмотреть дальше в женской части Australian Open», — сказал Чесноков ТАСС.

Действующей победительницей турнира является белоруска Арина Соболенко.