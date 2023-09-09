Медведев сыграет против Алькараса в полуфинале US Open 8 сентября в 02:00 мск

Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сыграет в рамках полуфинала Открытого чемпионата США против испанца Карлоса Алькараса в ночь на 9 сентября. Ориентировочное время начала матча — не ранее 02.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в мужскаом одиночном разряде можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» проведет на сайте онлайн-трансляцию встречи Медведев — Алькарас.

Алькарас и Медведев ранее три раза встречались друг с другом за карьеру. Последняя очная встреча команд завершилась победой испанца.

27-летний Медведев, занимающий третью строчку в мировом рейтинге, в четвертьфинале US Open победил соотечественника Андрея Рублева (6:4, 6:3, 6:4). 20-летний Алькарас в игре 1/4 финала обыграл немца Александра Зверева (6:3, 6:2, 6:4).

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

US Open: расписание и результаты дня 8 сентября — Алькарас — Медведев, Шелтон — Джокович