Видеообзор матча 1/2 финала US Open Медведев — Алькарас

Пресс-служба US Open на официальном YouTube-канале опубликовала обзор матча полуфинального матча между россиянином Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом (7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3).

Встреча продолжалась 3 часа 22 минуты. Россиянин подал 9 раз навылет, совершил 10 двойных ошибок и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету испанца — 0 эйсов и 0 двойных ошибок

В финале турнира Медведев сыграет против серба Новака Джоковича. Матч состоится 10 сентября и начнется в 23.00 по московскому времени.