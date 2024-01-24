Даниил Медведев: кто соперник и дата полуфинала Australian Open 2024

Соперником первой ракетки России Даниила Медведева в полуфинале Australian Open 2024 станет немецкий теннисист Александр Зверев. В четвертьфинале он обыграл испанца Карлоса Алькараса со счетом 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4. Россиянин в свою очередь победил поляка Хуберта Хуркача.

Победитель матча Медведев — Зверев сыграет в финале Australian Open с триумфатором пары Новак Джокович (Сербия, 1) — Янник Синнер (Италия, 4). Счет в личных встречах 11-7 в пользу Даниила.

27-летний Медведев — бывшая первая ракетка мира, победитель 20 турниров ATP, в том числе одного «мэйджора» — US Open 2021 года. В текущем сезоне перед Australian Open не выступал на соревнованиях. Сейчас Даниил занимает третью строчку в рейтинге ATP.

26-летний Зверев — шестая ракетка мира. Александр — олимпийский чемпион Токио-2020 в одиночном разряде, также он выиграл 21 турнир ATP. В текущем сезоне немец выступил на United Cup, где выиграл четыре матча и уступил в одном.

Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.

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