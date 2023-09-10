Медведев сыграет с Джоковичем в финале US Open-2023 10 сентября

Третья ракетка мира Даниил Медведев и второй номер мирового рейтинга Новак Джокович скрестят ракетки в финале мужского одиночного разряда Открытого чемпионата США 10 сентября, в воскресенье. Решающий матч пройдет в Нью-Йорке (США) и начнется в 23.00 по московскому времени.

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В полуфинале турнира россиянин обыграл первую ракетку мира Карлоса Алькараса (7:6 (7:3), 6:1, 3:6, 6:3). В 1/2 финала US Open сербский теннисист был сильнее американца Бена Шелтона (6:3, 6:2, 7:6).

Для Медведева это уже 5-й финал турнира «Большого шлема» за всю карьеру.

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