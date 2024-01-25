Даниил Медведев: статистика выступлений на Australian Open

Медведев в третий раз в карьере сыграет в полуфинале Australian Open

Первая ракетка России Даниил Медведев в полуфинале Australian Open 2024 сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым. В четвертьфинале россиянин победил поляка Хуберта Хуркача. Немец в свою очередь обыграл испанца Карлоса Алькараса.

За свою карьеру Медведев выступал в основной сетке Открытого чемпионата Австралии уже 8 раз. Даниил дважды доходил до финала, причем два года подряд — в 2021 и 2022-м. В текущем сезона россиянин в третий раз в карьере вышел в полуфинал Australian Open и в восьмой — на турнирах «Большого шлема».

Таким образом, Медведев побил рекорд в российском мужском теннисе. Ранее бывшая первая ракетка мира Марат Сафин 7 раз выходил в 1/2 финала на турнирах «Большого шлема».

Статистика выступлений Даниила Медведева на Australian Open

2017 — 1-й раунд, дебют в основной сетке 2018 — 2-й раунд 2019 — 4-й раунд 2020 — 4-й раунд 2021 — финал 2022 — финал, вперые выступал на турнире «Большого шлема» с высшим номером посева 2023 — 3-й круг 2024- 1/2 полуфинал*

* Информация на 25.01.2024.

Победитель матча Медведев — Зверев сыграет в финале Australian Open с триумфатором пары Новак Джокович (Сербия, 1) — Янник Синнер (Италия, 4). Счет в личных встречах 11-7 в пользу Даниила.

27-летний Медведев — бывшая первая ракетка мира, победитель 20 турниров ATP, в том числе одного «мэйджора» — US Open 2021 года. В текущем сезоне перед Australian Open не выступал на соревнованиях. Сейчас Даниил занимает третью строчку в рейтинге ATP.

Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.

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