Пирог считает, что запрет флагов России и Белоруссии на Australian Open яркий пример политизации спорта

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог прокомментировал «СЭ» новость о том, Федерация тенниса Австралии запретила болельщикам приносить российский и белорусский флаги на матчи Australian Open.

«Решение Федерации тенниса Австралии — еще один яркий пример политизации спорта и дискриминации по национальному признаку. Организаторы Australian Open решили не останавливаться на российских и белорусских спортсменах, которым запрещено выступать под флагами своих стран, и пошли еще дальше.

Теперь под санкции попали и болельщики. Получается, что наслаждаться теннисом мешают исключительно российские и белорусские зрители. Налицо очевидное и неприкрытое жонглирование ценностями честной игры в угоду политической конъюнктуре «Запада». Главными жертвами всего этого являются спорт и атмосфера вокруг него, которую в том числе создают и болельщики из разных стран мира», — сказал Пирог «СЭ».

Федерация тенниса Австралии приняла решение запретить болельщикам приносить российский и белорусский флаги на матчи турнира из-за жалоб со стороны украинских зрителей.

Организация отметила, что украинские болельщики 14 раз вызывали полицию и службу безопасности на стадион из-за флага России, поднятого во время матча первого круга Australian Open между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Екатериной Байндль (5:7, 7:6 (10:8), 1:6).