Карреньо Буста обыграл Качина и вышел во второй круг Australian Open

Испанский теннисист Пабло Карреньо Буста обыграл аргентинца Педро Качина в первом круге Australian Open.

Матч завершился со счетом 7:6 (7:4), 6:1, 7:6 (7:3). Теннисисты провели на корте 2 часа 8 минут. Во втором круге 15-я ракетка мира сыграет с французом Бенжаменом Бонзи.

В другом матчей британец Дэниэл Эванс одержал победу над Факундо Баньисом из Аргентины. Матч завершился со счетом 6:4, 4:6, 6:4, 6:4. Следующим соперником Эванса станет Жереми Шарди (Франция).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 51 520 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Пабло Карреньо Буста (Испания, 14) — Педро Качин (Аргентина) — 7:6 (7:4), 6:1, 7:6 (7:3)

Дэниэл Эванс (Великобритания, 25) — Факундо Баньис (Аргентина) — 6:4, 4:6, 6:4, 6:4