Действующая чемпионка Уимблдона Рыбакина проиграла Жабер и не смогла выйти в полуфинал турнира

Представительница Казахстана Елена Рыбакина проиграла туниску Онс Жабер в четвертьфинале Уимблдона — 7:6 (7:5), 4:6, 1:6. Матч длился 1 час 55 минут.

Действующая чемпионка Уимблдона сделала за игру 7 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 9 брейк-пойнтов. У Жабер — 8 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 из 9 реализованных брейк-пойнтов.

Туниска взяла у Рыбакиной реванш за поражение в финале прошлогоднего Уимблдона.

За выход в финал Жабер сыграет с Ариной Соболенко из Белоруссии.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Онс Жабер (Тунис, 6) — Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:1