Дмитриева объяснила ошибки Медведева в первом круге Australian Open

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева прокомментировала «СЭ» выход Даниила Медведева во второй круг Australian Open.

В первом круге 27-летний россиянин встретился с французом Теренсом Атманом, который отказался продолжать матч при счете 5:7, 6:2, 6:4, 1:0 в пользу Медведева.

«Во-первых, это был первый официальный матч Медведева в этом сезоне. Это всегда очень тяжело, это серьезная проверка для самого себя. Он в первом сете занимался не столько борьбой с соперником, сколько проверял себя. Я бы этот первый сет не учитывала. Но если сравнить остальных лидеров мирового тенниса, то многие из них проиграли именно по первому сету. Потому что это проверка себя. А затем игра повернулась в другую сторону.

Сказать, что Медведев выиграл на отказе — это смешно. Потому что этот отказ произошел тогда, когда все было уже решено. Я считаю, что это хорошее начало. Этот матч даст возможность Медведеву проанализировать себя и увидеть свои сильные и слабые стороны», — сказала Дмитриева корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

Во втором круге Australian Open-2024 Даниил Медведев встретится с финном Эмилем Руусувуори.