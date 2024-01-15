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«Большой шлем»

Сегодня, 14:29

Калинская в трех сетах обыграла Волынец и вышла во второй круг Australian Open

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Анна Калинская.
Фото AFP
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Российская теннисистка Анна Калинская победила американку Кэти Волынец в первом круге Australian Open — 6:3, 3:6, 6:2.

Игра продолжалась 2 часа 12 минут.

75-я ракетка мира Калинская сделала 4 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 16. На счету 103-й ракетки мира Волынец — 4 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.

Во втором круге россиянка встретится с Амантой Рус из Нидерландов.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Калинская (Россия) — Кэти Волынец (США, Q) — 6:3, 3:6, 6:2

Теннис
Australian Open
Анна Калинская
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