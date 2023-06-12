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Сегодня, 15:26

Джокович на сербском обратился к Ибрагимовичу после победы на «Ролан Гаррос»

Мария Гусева
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Сербский теннисист Новак Джокович произнес речь после победы над норвежцем Каспером Руудом (7:6 (7:1), 6:3, 7:5) в финале «Ролан Гаррос».

Финальный матч Открытого чемпионата Франции посетили футболисты Златан Ибрагимович, Килиан Мбаппе и Оливье Жиру.

Джокович на английском языке поблагодарил футболистов за поддержку. Затем теннисист на сербском обратился к Ибрагимовичу: «Ибра, мы с тобой давно знакомы, ты мой друг». В ответ футболист показал руками сердечко.

Ранее Ибрагимович объявил о завершении карьеры. Его последним клубом был «Милан», болельщиком которого является Джокович.

Златан Ибрагимович
Килиан Мбаппе
Оливье Жиру
Roland Garros
Новак Джокович
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