Джокович на сербском обратился к Ибрагимовичу после победы на «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович произнес речь после победы над норвежцем Каспером Руудом (7:6 (7:1), 6:3, 7:5) в финале «Ролан Гаррос».

Финальный матч Открытого чемпионата Франции посетили футболисты Златан Ибрагимович, Килиан Мбаппе и Оливье Жиру.

Джокович на английском языке поблагодарил футболистов за поддержку. Затем теннисист на сербском обратился к Ибрагимовичу: «Ибра, мы с тобой давно знакомы, ты мой друг». В ответ футболист показал руками сердечко.

Ранее Ибрагимович объявил о завершении карьеры. Его последним клубом был «Милан», болельщиком которого является Джокович.