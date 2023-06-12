Тарпищев заявил, что СМИ губят Корнееву и Андрееву и вредят их психологии

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев призвал отечественные СМИ быть сдержаннее при публикации материалов восторженного тона о юных российских теннисистках Алине Корнеевой и Мирры Андреевой.

«Кто талантливее — Корнеева или Андреева? У нас звездочки растут каждый день. Наша тринадцатилетняя Пушкарева стала чемпионкой мира в Германии, а на чемпионате России была в полуфинале, ее сверстницы были выше. Нельзя сравнивать наших юных теннисисток. У них появляется ответственность и внимание. СМИ их губят, думают, что они должны кого-то обыграть. Нет, они должны играть в свое удовольствие. То, что мы делаем в прессе вокруг них, хвалим, превозносим — это идет во вред им и их психологии. Я такие вещи не комментирую», — приводит слова Тарпищева Sport24.

В этом сезоне 15-летняя Корнеева выиграла юниорские Australian Open и «Ролан Гаррос».

Андреева проиграла американке Коко Гауфф в третьем круге «Ролан Гаррос» — 7:6 (7:5), 1:6, 1:6.