Тиафо: «Мне нет дела до вылета других игроков из США с «Ролан Гаррос»

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо высказался о поражении в матче третьего круга «Ролан Гаррос» — 2023 с немцем Александром Зверевым.

«Так уж вышло, что я играл позже Тейлора Фритца. Мы оба проиграли в третьем круге. Я был последним американцем на турнире? Я не испытываю за это гордости, мне все равно. Я хочу завоевывать трофеи. Мне нет дела до других представителей США. Теннис — эгоистичный вид спорта. У меня есть свои цели, как и у Тейлора. И это правильно. Конечно, я спокойный парень, но какое-то время после поражения мне все равно больно. Чувствую, что упустил очередную возможность. Это очень неприятно», — сказал Тиафо на пресс-конфренции.

Американец Тиафо стал последним американским теннисистом, который покинул «Ролан Гаррос» — 2023.