Фритц и Тиафо вышли во второй круг Уимблдона

Американец Тэйлор Фритц победил немца Янника Ханфманна в первом круге Уимблдона — 6:4, 2:6, 4:6, 7:5, 6:3. Матч длился 3 часа 5 минут. Другой представитель США Фрэнсис Тиафо обыграл китайца Ву Йибина — 7:6 (7:4), 6:3, 6:4. Встреча длилась 2 часа 19 минут. Фритц во втором круге встретится со шведом Микаэлем Имером, Тиафо — с победителем матча Алексей Попырин (Австралия) — Доминик Штрикер (Швейцария). Лондон (Великобритания) Турнир «Большого шлема» Wimbledon Общий призовой фонд 57 290 000 долларов Открытые корты, трава Мужчины Одиночный разряд Первый круг Тэйлор Фритц (США, 9) — Янник Ханфманн (Германия) — 6:4, 2:6, 4:6, 7:5, 6:3 Фрэнсис Тиафо (США) — Ву Йибин (Китай) — 7:6 (7:4), 6:3, 6:4