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Уимблдон-2023: расписание 5 июля в женском одиночном разряде

Анастасия Потапова.
Фото Global Look Press
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В среду, 5 июля, на Уимблдоне запланированы матчи первого и второго кругов в женском одиночном разряде.

Уимблдон-2023 (время начала матчей — мск, ориентировочное)
Первый круг

Мария Саккари (Греция, 8) — Марта Костюк (Украина). 13:00

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 13) — Юлия Путинцева (Казахстан). 13:00

Чжан Шуай (Китай) — Донна Векич (Хорватия, 20). 13:00

Камила Осорио (Колумбия) — Элизабетта Коччаретто (Италия). 13:00

Анетт Контавейт (Эстония) — Лукреция Стефанини (Италия). 13:00

Сорана Кирстя (Румыния) — Татьяна Мария (Германия). 13:00

Жаклин Кристьян (Румыния) — Лючия Бронцетти (Италия). 13:00

Слоан Стивенс (США) — Ребекка Петерсон (Швеция). 13:00

Дэниэлл Коллинз (США) — Юлия Грабер (Австрия) — 6:4. 13:00

Эмма Наварро (США) — Екатерина Александрова (Россия, 21) — 4:6, 2:5. 14:30

Кэти Бултер (Великобритания, WC) — Дарья Сэвилл (Австралия) — 5:6. 15:00

Изалин Бонавантюр (Бельгия) — Бай Чжусян (Китай, Q) — 6:7. 15:00

Варвара Грачева (Франция) — Камила Джорджи (Италия). 15:00

Элисон Риске (США) — Паула Бадоса (Испания). 15:00

Грит Миннен (Бельгия, Q) — Елена Остапенко (Латвия, 17). 15:00

Хизер Уотсон (Великобритания, WC) — Барбора Крейчикова (Чехия, 10). 15:30

Мэдисон Бренгл (США) — Сара Эррани (Италия) — 6:3. 15:30

Кая Юван (Словения, Q) — Маргарита Бетова (Россия) — 4:3. 15:30

Анастасия Потапова (Россия, 22) — Селин Наеф (Швейцария, Q) — 6:3, 3:3. 15:30

Сонай Картал (Великобритания, WC) — Мэдисон Кис (США, 25). 17:00

Каролина Мухова (Чехия, 16) — Юле Нимайер (Германия). 17:00

Каролина Плишкова (Чехия, 18) — Наталия Стеванович (Сербия, Q). 17:00

Бернарда Пера (США, 27) — Виктория Томова (Болгария) — 7:6. 17:00

Нао Хибино (Япония, LL) — Ализе Корне (Франция). 17:00

Кэрол Чжао (Канада) — Тамара Корпач (Германия, LL). 17:00

Анна Бондар (Венгрия) — Бьянка Андрееску (Канада). 17:00

Янина Викмайер (Бельгия, Q) — Анна Блинкова (Россия). 17:30

Ирина-Камелия Бегу (Румыния, 29) — Ребекка Марино (Канада). 17:30

Виктория Голубич (Швейцария, Q) — Анна Шмидлова (Словакия). 17:30

Линда Носкова (Чехия) — Далма Галфи (Венгрия). 17:30

Мирра Андреева (Россия, Q) — Ван Сиюй (Китай). 17:30

Ясмин Паолини (Италия) — Петра Квитова (Чехия, 9). 19:00

Александра Соснович (Белоруссия) — Нурия Паррисас-Диас (Испания). 19:00

Джесика Бузас Манейро (Испания) — Ангелина Калинина (Украина, 26). 19:00

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия, 11) — Джоди Беррейдж (Великобритания, WC). 15:30

Ига Свентек (Польша, 1) — Сара Соррибес Тормо (Испания). 17:30

Надя Подороска (Аргентина) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 19). 18:30

Ван Синьюй (Китай) — София Кенин (США, Q). 18:30

Алисия Паркс (США) — Ана Богдан (Румыния). 18:30

Катержина Синякова (Чехия) — Леся Цуренко (Украина). 18:30

Диан Парри (Франция) — Петра Мартич (Хорватия, 30). 18:30

Элисе Мертенс (Бельгия, 28) — Элина Свитолина (Украина, WC). 19:00

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Уимблдон
Анастасия Потапова
Анна Блинкова
Виктория Азаренко
Дарья Касаткина
Екатерина Александрова
Ига Свентек
Мирра Андреева
0
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