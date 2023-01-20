Хачанов написал на камере «Арцах, держись» после выхода в четвертый круг Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов впервые вышел в 1/8 финала Australian Open, обыграв в третьем круге турнира Фрэнсиса Тиафо.

Уходя с корта, Хачанов подошел к камере и оставил на ней маркером послание «Арцах, держись».

Послание Карена Хачанова.

Напомним, что вокруг этой территории не утихает многолетний конфликт между Арменией и Азербайджаном.

Арцах — это спорная территория, которая сейчас подвергается транспортной блокаде со стороны Азербайджана.

Российский теннисист армянского происхождения Карен Хачанов впервые в карьере сыграет в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).