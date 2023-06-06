Свентек — о матче с Гауфф: «Есть шанс, что вы увидите какой-то тактический сюрприз»

Польская теннисистка Ига Свентек поделилась ожиданиями от матча 1/4 финала «Ролан Гаррос» против американки Кори Гауфф.

«Я думаю, есть шанс, что вы увидите какой-то тактический сюрприз, потому что мы уже так хорошо знаем игру друг друга. Поэтому здесь есть свои преимущества и недостатки в плане подготовки к матчу. Но в прошлом году это был финал, а я думаю, что в финалах действуют другие правила. Иногда эти матчи немного отличаются от других раундов, которые мы играем во время турнира, из-за давления и всего, что происходит вокруг. Итак, это совершенно другой год, совершенно другой турнир. Я должна быть готова, независимо от того, что случилось в прошлом году», — сказала Свентек на пресс-конференции.

Спортсменки встретятся завтра, 7 июня, начало матча — 12.00 мск.