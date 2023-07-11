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Алькарас о выходе в четвертьфинал Уимблдона: «Счастлив, но хочу большего»

Руслан Минаев
Карлос Алькарас.
Фото Reuters
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Испанец Карлос Алькарас прокомментировал выход в четвертьфинал Уимблдона. Первая ракетка мира обыграл итальянца Маттео Берреттини со счетом 3:6, 6:3, 6:3, 6:3.

«Знал, что будет тяжело. Маттео потрясающий игрок. Он выходил в финал здесь, поэтому я знал, что он играет очень здорово. Я знал, что у меня будут шансы после поражения в первом сете. Я должен был оставаться сфокусированным и у меня это получилось. Я счастлив показал хорошую игру», — сказал Алькарас после игры.

Испанец выиграл 9-й матч на траве в этом сезоне.

«Я голоден до чего-то большего. Я очень этого хочу. В прошлом году я остановился в четвертом круге. Теперь я попал в четвертьфинал и хочу большего. Моя мечта — сыграть в финале Уимблдона. Надеюсь, когда-нибудь у меня это получится. Ну а пока я доволен выходом в четвертьфинал», — завершил он.

В четвертьфинале Алькарас сыграет с датчанином Хольгером Руне.

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Карлос Алькарас
Маттео Берреттини
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