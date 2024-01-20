Алькарас вышел в четвертый круг Australian Open

Испанец Карлос Алькарас обыграл китайца Шан Цзюньчэн в третьем круге Australian Open — 6:1, 6:1, 1:0 (отказ).

Вторая ракетка мира выиграл первые два сета со счетом 6:1. В третьем сете Шан Цзюньчэн отказался продолжать матч, во второй партии китаец брал медицинский тайм-аут.

Алькарас вышел в четвертый круг и встретится с сербом Миомиром Кецмановичем.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Шан Цзюньчэн (Китай, WC) — 6:1, 6:1, 1:0 отказ 2-го игрока