Сегодня, 13:19
Пресс-служба Уимблдона опубликовала пары первого круга женского одиночного турнира.
Первые матчи российских теннисистко выглядят следующим образом:
Дарья Касаткина — Кэролайн Доулхайд (США);
Камилла Рахимова — Кристина Бушкэ (Испания);
Людмила Самсонова — Ана Богдан (Румыния);
Вероника Кудерметова — Кайя Канепи (Эстония);
Анастасия Потапова — Селин Наэф (Швейцария);
Маргарита Бетова — Кая Юван (Словакия);
Мирра Андреева — Сиюй Ван (Китай);
Екатерина Александрова — Эмма Наварро (США);
Анна Блинкова — Янина Викмайер (Бельгия).
Елена Рыбакина из Казахстана начнет турнир матчем против американки Шелби Роджерс, белорусская теннисистка Арина Соболенко — против Панны Удварди из Венгрии.
Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля. Действующей победительницей является Елена Рыбакина, обыгравшая в финале Онс Жабер.