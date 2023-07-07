Рууд: «Я впервые вышел на травяной корт только лет в 16. У меня нет опыта с детства»

Норвежец Каспер Рууд рассказал, почему у него получается игра на траве.

Во втором круге Уимблдона он проиграл Лиаму Броади (4:6, 6:3, 6:4, 3:6, 0:6).

«Для начала я впервые сыграл на траве лет в 16. Тогда я впервые вышел на травяной корт. У меня нет опыта с детства. В Норвегии, к сожалению, нет травяных кортов. И есть игроки, как Лиам, которые любят играть плоско и наказывают за каждый удар с верхним вращением. Мне нужно очень низко садиться, вытаскивать его плоские, низкие удары. А он может ждать мои крученые мячи и пробивать.

Для меня это самое сложное. С моей ракеткой и моим настроем мне очень трудно взять и сказать: «На этой неделе буду играть очень плоско и делать совершенно не то, что я делал последние 20 лет». Это просто сложно. Конечно, у меня есть цель в какой-то момент хорошо здесь выступить», — сказал Рууд на пресс-конференции.

Броади в следующем матче встретится с канадцем Денисом Шаповаловым.