Кори Гауфф повторила достижение Серены Уильямс на US Open

Кори Гауфф вышла в полуфинал US Open-2023.

19-летняя теннисистка стала первой американкой со времен Серены Уильямс, которой удалось дойти до 1/2 финала домашнего турнира «Большого шлема» в возрасте до 20 лет, сообщает ESPN. Уильямс делала это в 2001 году, тогда ей тоже было 19 лет.

В четвертьфинале US Open-2023 Гауфф выиграла у Елены Остапенко из Латвии со счетом 6:0, 6:2. Соперницей американки в полуфинале станет победитель матча Сорана Кирстя (Румыния, 30) — Каролина Мухова (Чехия, 10).