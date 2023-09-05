Сегодня, 10:10
Девятый игровой день Открытого чемпионата США в мужском и женском одиночных разрядах. «СЭ» публикует расписание и результаты матчей четвертьфинала US Open-2023 (время начала — московское).
Вторая ракетка мира из Сербии Новак Джокович сыграет с 9-м номером мужского рейтинга из США Тэйлором Фритцом, латвийская теннисистка Елена Остапенко встретится с американкой Коко Гауфф и другие противостояния.
5 сентября. 19.00. Елена Остапенко (Латвия) — Коко Гауфф (США)
5 сентября. 20.30. Тэйлор Фритц (США) — Новак Джокович (Сербия)
6 сентября. 02.00. Сорана Кирстя (Румыния) — Каролина Мухова (Чехия)
6 сентября. 03.30. Фрэнсис Тиафо (США) - Бен Шелтон (США)
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира «Большого шлема».
В 2022 году победителями US Open стал испанец Карлос Алькарас (у мужчин) и полька Ига Свентек (у женщин).
Расписание и результаты игр мужчин и женщин, микста и пар, сетки турниров и обзоры матчей доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».