Корнеева вышла в финал квалификации Australian Open

Российская теннисистка Алина Корнеева одержала победу в полуфинале квалификации Australian Open. В трех сетах она переиграла китаянку Есинь Ма — 5:7, 6:4, 7:6 (10:5).

Матч продолжался 2 часа 53 минуты. 16-летняя россиянка подарала 3 раза навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 9 из 21 брейк-пойнта. На счету ее соперницы — 2 подачи навылет, 9 двойных ошибок и 9 реализованных брейк-пойнтов (из 16).

За выход в основную сетку Australian Open российская теннисистка сыграет с Анной Бондарь из Болгарии.