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«Большой шлем»

Сегодня, 22:12

Кудерметова проиграла 73-й ракетке мира в первом круге US Open

Руслан Минаев
Вероника Кудерметова.
Фото Global Look Press
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Россиянка Вероника Кудерметова проиграла американке Бернарде Пере в первом круге US Open — 5:7, 4:6.

16-я ракетка мира сделала за игру 3 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 12. У 73-й ракетки мира — 3 эйса, 8 двойных ошибок и 3 из 6 реализованных брейк-пойнта.

В следующем круге Пера сыграет с победительницей матче Сю Ван (Китай) — Виктория Хрунчакова (Словакия).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Бернарда Пера (США) — Вероника Кудерметова (Россия, 16) — 7:5, 6:4

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Источник: Сетка US Open
US Open
Вероника Кудерметова
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