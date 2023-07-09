Андреева — о победе над Потаповой: «Счастлива, что выиграла этот матч»

Российская теннисистка Мирра Андреева после победы над соотечественницей Анастасией Потаповой поделился эмоциями от выхода в 1/8 финала Уимблдона.

«Счастлива выиграть этот матч. Поздравляю Анастасию, она отлично играла. Я в свою очередь сделала все, что могла. Пыталась трудиться на корте до самого конца и сейчас чувствую себя великолепно. Мне нравится на Уимблдоне, здесь чудесная атмосфера», — сказала Андреева в интервью после матча.

В матче третьего круга 16-летняя спортсменка обыграла Потапову со счетом 6:2, 7:5. В 1/8 финала Андреева сыграет с американкой Мэдисон Кис.