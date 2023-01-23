На Australian Open не хотели пускать на трибуну болельщика с сербским флагом. Охранник думал, что он несет российский триколор

На Australian Open у болельщика пытались изъять флаг Сербии, перепутав его с российским

Один из болельщиков не мог попасть на трибуну на матч Открытого чемпионата Австралии, так как охранники хотели отобрать у него флаг Сербии, который он повязал вокруг шеи.

Дело в том, что сотрудники службы безопасности думали, что болельщик пытается пронести флаг России.

Они смогли понять свою ошибку только после того, как увидели памятку и узнали разницу между флагами России и Сербии.

Памятка для охранников.

«Это сербский флаг! Сербия является центром Балкан в Европе. Вы знаете такую страну?» — спрашивал болельщик у охранников.

Сербский болельщик.

После этого те лишь пожаловались на то, что их снимают на телефон. Стюард назвал фаната «идиотом» и ушел.

Охранник на Australian Open.

Напомним, ранее австралийскому болельщику русского происхождения не дали развернуть флаг РФ после победы российского теннисиста Даниила Медведева во втором круге Australian Open.