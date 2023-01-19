Надаль выбыл из-за травмы ноги на 6-8 недель

Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о том, сколько времени займет его восстановление из-за травмы левой ноги.

«Мне необходим отдых и противовоспалительная физиотерапия. Обычное время восстановления — от 6 до 8 недель», — написал Надаль в Twitter.

Надаль во втором круге Australian Open уступил американцу Маккензи Макдональду (4:6, 4:6, 5:7). Во втором сете он стал испытывать боль в левом бедре.

Надаль является действующим чемпионом Australian Open. В 2022 году в финале он обыграл россиянина Даниила Медведева.