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Сегодня, 09:54

Надаль выбыл из-за травмы ноги на 6-8 недель

Сергей Разин
корреспондент
Рафаэль Надаль.
Фото AFP
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал о том, сколько времени займет его восстановление из-за травмы левой ноги.

«Мне необходим отдых и противовоспалительная физиотерапия. Обычное время восстановления — от 6 до 8 недель», — написал Надаль в Twitter.

Надаль во втором круге Australian Open уступил американцу Маккензи Макдональду (4:6, 4:6, 5:7). Во втором сете он стал испытывать боль в левом бедре.

Надаль является действующим чемпионом Australian Open. В 2022 году в финале он обыграл россиянина Даниила Медведева.

Рафаэль Надаль
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