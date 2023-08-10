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Сегодня, 19:05

Петрова раскрыла причины поражения Медведева в полуфинале Уимблдона-2023

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс третья ракетка мира Надежда Петрова объяснила разгромное поражение Даниила Медведева в полуфинале Уимблдона-2023. Он проиграл испанцу Карлосу Алькарасу (3:6, 3:6, 3:6), который выиграл турнир.

«Алькарас играл в неудобный для Медведева теннис. Даня же любит оборонительную игру — действовать дальше от задней линии, придержать соперника, найти окошко, обвести. А Карлос своим ритмом изменил ход игры. Кроме того, у Даниила присутствовали эмоции — негодование, злость, игровое волнение. Даня вообще хладнокровный парень, его мало что может выбить из колеи. Но Карлосу дали установку, и он ее придерживался от первого и до последнего мяча. И это действительно работало.

Всем известно, что играть у сетки — это не конек Медведева. Он парень высокий, рычаги длинные, надо использовать эту игру. А здесь эта игра у него проседала, чем Алькарас и воспользовался», — приводит слова Петровой «Газета.Ru».

Источник: Газета.Ru
Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Надежда Петрова
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