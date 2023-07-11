Джокович о Рублеве: «Его стоны после ударов немного пугают»

Новак Джокович поделился мнением об Андрее Рублеве. Серб обыграл россиянина в четвертьфинале Уимблдона со счетом 4:6, 6:1, 6:4, 6:3.

«Были активные розыгрыши. Я очень уважаю Андрея. Он очень мощно включается во время матчей. Это видно по тому, как он стонет после ударов. Это немного пугает — и летящий мяч, и звук.

Он уже несколько лет в первой десятке, и я желаю ему удачи. Нужно поздравить его с отличным матчем и с отличным турниром», — сказал Джокович после матча.

В полуфинале Джокович сыграет с итальянцем Янником Синнером, который был сильнее россиянина Романа Сафиуллина.