Ольховский поделился ожиданиями от матча Рублев — Карацев во втором круге Уимблдона

Советский теннисист Андрей Ольховский поделился ожиданиями от матча второго круга Уимблдона, в котором сыграют российские теннисисты Андрей Рублев и Аслан Карацев.

«Ожидаю очень интересный матч. Естественно, по рейтингу Рублев стоит выше по рейтингу, но Карацев может преподнести сюрприз. Скорость у него очень высокая, не боится выходить вперед и покрытие трава, мне кажется, Аслану подходит», — приводит слова Ольховского Vprognoze.ru.

Рублев в первом круге обыграл австралийца Макс Перселла (6:3, 7:5, 6:4), Карацев был сильнее француза Люка ван Аша (6:7 (4:7), 6:4, 6:2, 6:4).

Матч Рублев — Карацев пройдет 6 июля.