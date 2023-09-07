Ольховский рассказал, что сделать Медведеву, чтобы победить Алькараса в полуфинале US Open

Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от полуфинального матча US Open между российским теннисистом Даниилом Медведевым и испанцем Карлосом Алькарасом.

«Это будет очень сложная игра. Даня в хорошей форме, но, чтобы победить, ему надо показать все самое лучшее, что он умеет», — сказал Ольховский «СЭ».

В четвертьфинале US Open Медведев обыграл соотечественника Андрея Рублева — 6:4, 6:3, 6:4. Алькарас на этой же стадии одержал победу над немцем Александром Зверевым — 6:3, 6:2, 6:4.

Матч Медведева и Алькараса состоится в пятницу, 8 сентября.