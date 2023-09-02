Ольховский считает Баэса первым серьезным соперником Медведева на US Open

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский поделился мнением о сопернике россиянина Даниила Медведева в третьем круге US Open.

Медведев сыграет с аргентинцем Себастьяном Баэсом.

«С Баэсом будет очень интересный матч. У него сейчас хорошая беспроигрышная серия, недавно он выиграл турнир, поэтому он будет очень уверенным в своих силах. Медведеву нужно очень цепко играть. Думаю, это будет первый серьезный матч для Даниила на US Open, но все будет зависеть именно от него», — цитирует ТАСС Ольховского.

Матч между теннисистами пройдет 3 сентября и начнется в 3.30 по московскому времени.