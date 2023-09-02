Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 12:45

Игры Касаткиной, Александровой и Самсоновой на US Open: расписание и результаты матчей женской сетки 2 сентября

Касаткина сыграет с бельгийкой Миннен в третьем круге US Open
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Дарья Касаткина.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Шестой игровой день Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде.

В субботу, 2 сентября, Дарья Касаткина сыграет с Грет Миннен в третьем круге US Open, Екатерина Александрова — с чемпионкой Уимблдона Маркетой Вондроушовой, а Людмила Самсонова — с Мэдисон Киз.

US Open 2023: расписание матчей женской сетки 2 сентября (суббота)

Дарья Касаткина (Россия) — Грет Миннен (Бельгия) — время начала матча — 18.00 (мск)

Клара Бюрель (Франция) — Арина Соболенко (Беларусь) — время начала матча — 18.00 (мск)

Людмила Самсонова (Россия) — Мэдисон Киз (США) — время начала матча — 19.30 (мск)

Элина Свитолина (Украина) — Джессика Пегула (США) — время начала матча — 21.00 (мск)

Циньвэнь Чжэн (Китай) — Лючия Бронцетти (Италия) — время начала матча — 21.00 (мск)

Кэти Болтер (Великобритания) — Пейтон Стернс (США) — время начала матча — 01.00 (3 сентября)

Онс Жабер (Тунис) — Мари Бузкова (Чехия) — время начала матча — 02.00 (3 сентября)

Екатерина Александрова (Россия) — Маркета Вондроушова (Чехия) — время начала матча — 04.00 (3 сентября)

В 2022 году на US Open в женском одиночном разряде победу одержала Ига Свентек, которая в финале переиграла Онс Жебер из Туниса — 6:2, 7:6 (7:5).

Официальных трансляций Открытого чемпионата США 2023 в России нет. Следить за матчами можно в матч-центре нашего сайта, в прямом эфире — с помощью официального сайта соревнований (требуется VPN).

«СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции игровых дней и отдельных матчей US Open-2023. Видеотрансляции игр доступны по подписке EurosportPlayer и бесплатно в соцсети «ВКонтакте» (легально в России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин и женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
US Open
Дарья Касаткина
Екатерина Александрова
Людмила Самсонова
0
Читайте также
Овечкин рассказал, на что тратит деньги
Главные цифры трансферного окна: Саудовская Аравия изменила правила рынка, «Челси» снова тратит больше всех
Артист РАМТа Алексей Янин умер на 41-м году жизни
СМИ сообщили о применении новой тактики ВС РФ в зоне спецоперации
В ДНР объяснили число дезертиров в рядах ВСУ отсутствием мотивации и навыков
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: US Open 2023: главное о турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке
Матчи Медведева, Рублева и Алькараса на US Open: расписание и результаты 2 сентября
Джокович после пятисетового матча с Джере: «Теперь мне нужно восстановить свое 36-летнее тело»
Кырстя о Рыбакиной: «Она милашка»
Джокович рассказал, как настраивал себя перед камбэком в матче с Джере на US Open
Матчи Карацева и Джоковича на US Open: расписание и результаты 1 сентября
Джокович отыгрался с 0:2 по сетам в матче с Джере и вышел в четвертый круг US Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джокович после пятисетового матча с Джере: «Теперь мне нужно восстановить свое 36-летнее тело»

Матчи Медведева, Рублева и Алькараса на US Open: расписание и результаты 2 сентября