Игры Касаткиной, Александровой и Самсоновой на US Open: расписание и результаты матчей женской сетки 2 сентября

Касаткина сыграет с бельгийкой Миннен в третьем круге US Open

Шестой игровой день Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде.

В субботу, 2 сентября, Дарья Касаткина сыграет с Грет Миннен в третьем круге US Open, Екатерина Александрова — с чемпионкой Уимблдона Маркетой Вондроушовой, а Людмила Самсонова — с Мэдисон Киз.

US Open 2023: расписание матчей женской сетки 2 сентября (суббота)

Дарья Касаткина (Россия) — Грет Миннен (Бельгия) — время начала матча — 18.00 (мск)

Клара Бюрель (Франция) — Арина Соболенко (Беларусь) — время начала матча — 18.00 (мск)

Людмила Самсонова (Россия) — Мэдисон Киз (США) — время начала матча — 19.30 (мск)

Элина Свитолина (Украина) — Джессика Пегула (США) — время начала матча — 21.00 (мск)

Циньвэнь Чжэн (Китай) — Лючия Бронцетти (Италия) — время начала матча — 21.00 (мск)

Кэти Болтер (Великобритания) — Пейтон Стернс (США) — время начала матча — 01.00 (3 сентября)

Онс Жабер (Тунис) — Мари Бузкова (Чехия) — время начала матча — 02.00 (3 сентября)

Екатерина Александрова (Россия) — Маркета Вондроушова (Чехия) — время начала матча — 04.00 (3 сентября)

В 2022 году на US Open в женском одиночном разряде победу одержала Ига Свентек, которая в финале переиграла Онс Жебер из Туниса — 6:2, 7:6 (7:5).

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US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»