Ольховский считает, что Медведеву досталась хорошая сетка на «Ролан Гаррос»

Советский и российский теннисист Андрей Ольховский считает, что Российскому теннисисту Даниилу Медведеву досталась хорошая сетка на Открытом чемпионате Франции.

«Ожидаю увидеть интересный турнир, думаю, будет достаточно много сенсаций. В мужской сетке, на мой взгляд, будет четыре фаворита: это Карлос Алькарас, Новак Джокович, Хольгер Руне и Медведев. Если говорить о первом круге, то я считаю, что наши ребята должны побеждать своих соперников. Если смотреть дальше, то у Медведева хорошая сетка, а у Рублева с Хачановым — сложная. Они могут встретиться в четвертом круге друг с другом, а дальше могут быть встречи с Джоковичем и Алькарасом, с ними будет очень трудно», — приводит слова Ольховского ТАСС.

В первом круге Медведев встретится с бразильцем Тьяго Сейбот Уайлд. Матч пройдет 28 мая и начнется не ранее 12.00 мск.