Остапенко проиграла Кирсте во втором круге Уимблдона

Представительница Латвии Елена Остапенко проиграла румынке Соране Кирсте во втором круге Уимблдона — 6:4, 6:7 (6:8), 4:6. Матч длился 2 часа 39 минут.

На тай-брейке второго сета Остапенко проиграла свою подачу на матч и уступила со счетом 6:7 (6:8).

Кирстя в третьем круге сыграет с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Сорана Кирстя (Румыния) — Елена Остапенко (Латвия, 17) — 4:6, 7:6 (8:6), 6:4

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 13) — Жаклин Кристьян (Румыния) — 4:6, 6:2, 6:4