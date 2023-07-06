Остапенко проиграла Кирсте во втором круге Уимблдона

Сегодня, 19:23
Представительница Латвии Елена Остапенко проиграла румынке Соране Кирсте во втором круге Уимблдона — 6:4, 6:7 (6:8), 4:6. Матч длился 2 часа 39 минут.
На тай-брейке второго сета Остапенко проиграла свою подачу на матч и уступила со счетом 6:7 (6:8).
Кирстя в третьем круге сыграет с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Сорана Кирстя (Румыния) — Елена Остапенко (Латвия, 17) — 4:6, 7:6 (8:6), 6:4
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 13) — Жаклин Кристьян (Румыния) — 4:6, 6:2, 6:4