Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 20:50

Отец украинской теннисистки назвал большой ошибкой рукопожатие с россиянкой на юниорском Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
Australian Open.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Отец украинской теннисистки Елизаветы Котляр Констанстин Котляр отреагировал на то, что его дочь пожала руку российской теннисистке Владе Минчевой.

Девушки обменялись рукопожатиями после матча первого круга юниорского Australian Open-2024, в котором победу одержала россиянка со счетом 6:2, 6:4.

«Лизе всего 16 лет, у нее еще нет настоящего опыта выступлений на таких крупных соревнованиях, как турниры серии «Большого шлема». Эмоции били через край, поэтому она не полностью контролировала свое поведение. На автомате выполнила послематчевой ритуал — пожала руку сопернице, не понимая, что за сеткой стояла представительница России», — приводит слова Константина РИА Новости со ссылкой на сайт Федерации тенниса Украины.

Также отец теннисистки отметил, что Елизавета очень сожалеет об этом рукопожатии и уверяет, что больше не позволит себе ничего подобного.

С февраля 2022 года теннисисты из Украины не пожимают руки представителям России и Белоруссии.

18 января украинка Даяна Ястремская и представительница Франции Варвара Грачева (6:3, 6:2), которая ранее выступала за Россию, после матча второго круга Открытого чемпионата Австралии-2024 вместо рукопожатия стукнулись ракетками.

Источник: РИА Новости
Теннис
32
Читайте также
Дэвид Бекхэм увлекся фермерством и получил подарок от жены
«Спартак» потребует у «Кадиса» 2 миллиона евро компенсации за Абаскаля
Немецкие СМИ сообщили о достижении Россией тактического успеха в зоне СВО
Что известно о гибели кота Твикса. Главное
Оператор «Тор-М2» назвал самую сложную для перехвата ракету ВСУ
Эксперт заявил об активизации госструктур Франции для отправки наемников в ВСУ
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Матчи Мирры Андреевой, Рублева и Хачанова. Онлайн-трансляция дня Australian Open
Боржеш назвал Медведева потрясающим игроком, но хотел бы сыграть с Джоковичем
Australian Open — расписание и результаты 21 января: матчи Андреевой и Тимофеевой, Соболенко — Анисимова
Australian Open — расписание и результаты 20 января: матчи Хачанова и Рублева, Джокович — Маннарино
Медведев — о первой неделе на Australian Open: «Она была тяжелой»
Носкова — Свентек: видеообзор матча третьего круга Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Ольховский: «Ожидал более жесткое сопротивление от Оже-Альяссима в матче с Медведевым»

Селиваненко назвал причины победы Медведева над Оже-Альяссимом в матче Australian Open