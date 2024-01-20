Отец украинской теннисистки назвал большой ошибкой рукопожатие с россиянкой на юниорском Australian Open

Отец украинской теннисистки Елизаветы Котляр Констанстин Котляр отреагировал на то, что его дочь пожала руку российской теннисистке Владе Минчевой.

Девушки обменялись рукопожатиями после матча первого круга юниорского Australian Open-2024, в котором победу одержала россиянка со счетом 6:2, 6:4.

«Лизе всего 16 лет, у нее еще нет настоящего опыта выступлений на таких крупных соревнованиях, как турниры серии «Большого шлема». Эмоции били через край, поэтому она не полностью контролировала свое поведение. На автомате выполнила послематчевой ритуал — пожала руку сопернице, не понимая, что за сеткой стояла представительница России», — приводит слова Константина РИА Новости со ссылкой на сайт Федерации тенниса Украины.

Также отец теннисистки отметил, что Елизавета очень сожалеет об этом рукопожатии и уверяет, что больше не позволит себе ничего подобного.

С февраля 2022 года теннисисты из Украины не пожимают руки представителям России и Белоруссии.

18 января украинка Даяна Ястремская и представительница Франции Варвара Грачева (6:3, 6:2), которая ранее выступала за Россию, после матча второго круга Открытого чемпионата Австралии-2024 вместо рукопожатия стукнулись ракетками.