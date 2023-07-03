Оже-Альяссим проиграл 119-й ракетке мира в первом круге Уимблдона

Канадский теннисист, 12-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим не смог выйти во второй круг Уимблдона.

В матче первого круга 22-летний спортсмен проиграл американцу Майклу Ммо, занимающему 119-е место в рейтинге ATP — 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:7 (4:7), 4:6.

Встреча продолжалась 4 часа 2 минуты. Оже-Альяссим сделал 17 эйсов, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. На счету Ммо 12 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-понтов из 5.

Во втором круге турнира Ммо сыграет против немца Максимилиана Мартерера.

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