Потапова уступила 109-й ракетке мира в первом круге Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Потапова в первом круге Australian Open уступила Кае Юван из Словении со счетом 1:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут. На счету 22-летней россиянки 6 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.

Во втором круге 109-я ракетка мира встретится с победительницей матча Юлия Путинцева (Казахстан) — Анастасия Захарова (Россия).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Кая Юван (Словения) — Анастасия Потапова (Россия, 23) — 6:1, 6:4