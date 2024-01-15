Потапова уступила 109-й ракетке мира в первом круге Australian Open

Сегодня, 05:58
Российская теннисистка Анастасия Потапова в первом круге Australian Open уступила Кае Юван из Словении со счетом 1:6, 4:6.
Встреча продолжалась 1 час 12 минут. На счету 22-летней россиянки 6 двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.
Во втором круге 109-я ракетка мира встретится с победительницей матча Юлия Путинцева (Казахстан) — Анастасия Захарова (Россия).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Кая Юван (Словения) — Анастасия Потапова (Россия, 23) — 6:1, 6:4