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«Большой шлем»

Сегодня, 05:01

Свитолина вышла во второй круг Australian Open

Сергей Разин
корреспондент
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Украинская теннисистка Элина Свитолина в первом круге Australian Open обыграла австралийку Тайлу Престон со счетом 6:2, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час ровно. На счету 29-летней украинки 2 эйса и 6 реализованных брейк-пойнтов из 10.

Во втором круге Свитолина встретится с победительницей матча Кайла Дэй (США) — Виктория Томова (Болгария).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Элина Свитолина (Украина, 19) — Тайла Престон (Австралия, WC) — 6:2, 6:2

Варвара Грачева (Франция) — Янина Викмайер (Бельгия) — 6:3, 6:4

Надя Подороска (Аргентина) — Тамара Зиданшек (Словения) — 6:1, 6:0

Даяна Ястремская (Украина, Q) — Маркета Вондроушова (Чехия, 7) — 6:1, 6:2

Сторм Хантер (Австралия, Q) — Сара Эррани (Италия) — 6:4, 6:3

Линда Носкова (Чехия) — Мария Боузкова (Чехия, 31) — 6:1, 7:5

Виктория Томова (Болгария) — Кайла Дэй (США) — 6:4, 6:2

Элина Свитолина
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