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«Большой шлем»

Сегодня, 19:34

Потапова вышла во второй круг Уимблдона

Руслан Минаев
Анастасия Потапова.
Фото Reuters
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Россиянка Анастасия Потапова обыграла швейцарку Селин Наф в первом круге Уимблдона — 6:3, 6:3. Матч длился 1 час 15 минут.

Потапова допустила за игру 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. У Наф — 1 эйс, 4 двойные ошибки и 3 из 3 реализованных брейк-пойнта.

Во втором круге Потапова сыграет со словенкой Каей Юван.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия, 22) — Селин Наеф (Швейцария, Q) — 6:3, 6:3

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Анастасия Потапова
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