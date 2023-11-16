Надаль: «Я не смогу выиграть больше «Больших шлемов», чем Джокович»

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль считает, что он не сможет выиграть больше турниров «Большого шлема», чем серб Новак Джокович.
«Я не знаю, на какой уровень я смогу вернуться, но я никогда не терял своего энтузиазма. Я не играл целый год, и для меня личный успех важнее общего. Я чувствую, что восстановить высокий уровень тенниса будет непросто, но если бы у меня не было надежды снова стать конкурентоспособным, я бы не стал делать ту работу, которую я проделал за эти месяцы. Я не смогу выиграть больше «Больших шлемов», чем Джокович, но я дам себе возможность снова наслаждаться теннисом», — приводит слова Надаля Eurosport.
На счету 37-летнего Надаля 22 победы на турнирах «Большого шлема», у Джоковича — 24.
Ранее испанец заявил, что надеется на скорое возвращение на корт. Он не принимал участия в турнирах с момента получения травмы на Australian Open-2023.