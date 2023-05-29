«Ролан Гаррос»—2023, расписание и результаты матчей 1 круга: Карацев — Попырин и другие

В понедельник, 29 мая, в Париже состоятся матчи первого круга турнира «Ролан Гаррос». Россиянин Аслан Карацев встретится с австралийцем Алексеем Попыриным. Матч начнется примерно в 13.30 мск. Париж (Франция) Турнир «Большого шлема» Roland Garros Общий призовой фонд 49 600 000 евро Открытые корты, грунт Мужчины Одиночный разряд Первый круг 12.00 (мск) Илья Ивашко (Белоруссия) — Алекс Де Минаур (Австралия) 12.00 Брэндон Накашима (США) — Денис Шаповалов (Канада) 12.00 Бенуа Пэр (Франция) — Кэмерон Норри (Великобритания) 12.00 Бернабе Сапата Миральес (Испания) — Диего Шварцман (Аргентина) 12.00 Шан Цзюньчэн (Китай) — Хуан Пабло Варильяс (Перу) 13.30 Роберто Баутиста Агут (Испания) — У Ибин (Китай) 13.30 Стэн Вавринка (Швейцария) — Альберт Рамос-Виньолас (Испания) 13.30 Джек Дрейпер (Великобритания) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) 13.30 Кристофер О`Коннелл (Австралия) — Таро Даниэль (Япония) 13.30 Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Фабио Фоньини (Италия) 13.30 Алексей Попырин (Австралия) — Аслан Карацев (Россия) 14.15 Новак Джокович (Сербия) — Александр Ковачевич (США) 15.00 Филип Краинович (Сербия) — Фрэнсис Тиафо (США) 15.30 Карлос Алькарас (Испания) — Флавио Коболли (Италия) 15.30 Ботик ван де Зандсюлп (Нидерланды) — Тиаго Агустин Тиранте (Аргентина) 15.30 Иржи Легечка (Чехия) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) 15.30 Хамад Медьедович (Сербия) — Маркос Гирон (США) 15.30 Доминик Тим (Австрия) — Педро Качин (Аргентина) 15.30 Борна Чорич (Хорватия) — Федерико Кория (Аргентина) 17.00 Даниэль Альтмайер (Германия) — Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) 17.00 Люка Ван Аш (Франция) — Марко Чеккинато (Италия) 17.00 Артур Филс (Франция) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) 17.00 Чжан Чжичжэнь (Китай) — Душан Лайович (Сербия) 17.00 Янник Синнер (Италия) — Александр Мюллер (Франция)