Рыбакина проиграла Кирсте в третьем круге US Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина потерпела поражение в третьем круге US Open. В трех сетах она проиграла Соране Кирстя — 3:6, 7:6 (8:6), 4:6.

Матч продолжался 2 часа 49 минут.

Следующей соперницей Рыбакиной будет швейцарка Белинда Бенчич, обыгравшая Чжу Линь.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Сорана Кирстя (Румыния, 30) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — 6:3, 6:7 (6:8), 6:4