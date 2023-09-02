Рыбакина проиграла Кирсте в третьем круге US Open

Сегодня, 06:56
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина потерпела поражение в третьем круге US Open. В трех сетах она проиграла Соране Кирстя — 3:6, 7:6 (8:6), 4:6.
Матч продолжался 2 часа 49 минут.
Следующей соперницей Рыбакиной будет швейцарка Белинда Бенчич, обыгравшая Чжу Линь.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Сорана Кирстя (Румыния, 30) — Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — 6:3, 6:7 (6:8), 6:4