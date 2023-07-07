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«Большой шлем»

Сегодня, 20:25

Сафиуллин победил Пелью и вышел в четвертый круг Уимблдона

Сафиуллин впервые в карьере вышел в четвертый круг турнира «Большого шлема»
Иван Торопцев
Корреспондент
Роман Сафиуллин.
Фото AFP
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Роман Сафиуллин вышел в четвертый круг Уимблдона-2023.

В третьем круге российский теннисист победил аргентинца Гвидо Пелью в трех сетах — 7:6 (7:1), 6:4, 6:0.

Соперником Сафиуллина в четвертом круге станет победитель матча Денис Шаповалов (Канада, 26) — Лайам Броади (Великобритания, WC).

Сафиуллин впервые вышел в четвертый круг турнира «Большого шлема». До этого лучшим результатом 25-летнего россиянина был выход во второй круг Australian Open и «Ролан Гаррос» в 2021 году.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Роман Сафиуллин (Россия) — Гвидо Пелья (Аргентина) — 7:6 (7:1), 6:4, 6:0

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Роман Сафиуллин
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