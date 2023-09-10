Соболенко: «Женщины заслуживают того, чтобы им платили как мужчинам»

Белорусская теннисистка Арина Соболенко после поражения в финале US Open поделилась мнением о призовых в женском теннисе.

«Единственное, что я могу сказать, это то, что я считаю, что женщины заслуживают того, чтобы им платили так же, как и мужчинам, потому что мы многим жертвуем. Мы очень усердно работаем. Это не значит, что мы ничего не делаем, а нам платят одни и те же деньги. Я думаю, да, мы заслуживаем этого, чтобы нам платили так же, как мужчинам. Да, уровень, наверное, другой. Конечно, мужчины сильнее. В любом случае, они будут сильнее и лучше нас, но мы по-прежнему много работаем, и я думаю, что мы заслуживаем того же вознаграждения. Это единственное, что я могу сказать сейчас», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

В финале Соболенко уступила американке Коко Гауфф (6:2, 3:6, 2:6). Для Гауфф это четвертый титул в 2023 году и шестой в карьере. Также американка впервые выиграла турнир «Большого шлема».