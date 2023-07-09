Свитолина победила Азаренко и встретится со Свентек в четвертьфинале Уимблдона

Украинка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Уимблдона-2023. В четвертом круге теннисистка победила Викторию Азаренко из Белоруссии в трех сетах — 2:6, 6:4, 7:6 (11:9). В четвертьфинале соперницей Свитолиной станет первая ракетка мира Ига Свентек. Лондон (Великобритания) Турнир «Большого шлема» Wimbledon Общий призовой фонд 57 290 000 долларов Открытые корты, трава Женщины Одиночный разряд Четвертый круг Элина Свитолина (Украина) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 19) — 2:6, 6:4, 7:6 (11:9)