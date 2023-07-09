Свитолина победила Азаренко и встретится со Свентек в четвертьфинале Уимблдона

Сегодня, 22:42
Украинка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Уимблдона-2023.
В четвертом круге теннисистка победила Викторию Азаренко из Белоруссии в трех сетах — 2:6, 6:4, 7:6 (11:9).
В четвертьфинале соперницей Свитолиной станет первая ракетка мира Ига Свентек.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Элина Свитолина (Украина) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 19) — 2:6, 6:4, 7:6 (11:9)