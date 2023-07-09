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«Большой шлем»

Сегодня, 22:42

Свитолина победила Азаренко и встретится со Свентек в четвертьфинале Уимблдона

Иван Торопцев
Корреспондент
Элина Свитолина.
Фото Reuters
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Украинка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Уимблдона-2023.

В четвертом круге теннисистка победила Викторию Азаренко из Белоруссии в трех сетах — 2:6, 6:4, 7:6 (11:9).

В четвертьфинале соперницей Свитолиной станет первая ракетка мира Ига Свентек.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Элина Свитолина (Украина) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 19) — 2:6, 6:4, 7:6 (11:9)

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Виктория Азаренко
Элина Свитолина
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