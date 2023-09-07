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Сегодня, 13:23

Тарпищев: «3-0 по сетам не значит, что Медведев победил Рублева в одну калитку»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о победе российского теннисиста Даниила Медведева над соотечественником Андреем Рублевым в четвертьфинале US Open.

Медведев обыграл Рублева в трех сетах — 6:4, 6:3, 6:4.

«Счет 3-0 по сетам не значит, что в одну калитку победил Медведев. В первом сете мог выиграть Рублев, но Даня был чуть искуснее. Матч был тяжелым для обоих. И практически во всех линиях было равновесие, но по расстоянию чуть больше пробежал Рублев, хотя Даня стоял далековато за задней линией. Это говорит о том, что в технико-тактических вариациях Медведев был посильнее», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В полуфинале US Open Медведев сыграет с Карлосом Алькарасом. Испанец в четвертьфинале обыграл немца Александра Зверева.

Источник: ТАСС
Теннис
US Open
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Шамиль Тарпищев
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