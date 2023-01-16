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Сегодня, 16:40

Тарпищев сообщил, что Самсонова будет играть с Кудерметовой в парных соревнованиях

Виктория Кравченко
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что в сезоне-2023 Людмила Самсонова будет играть вместе с Вероникой Кудерметовой в парных соревнованиях.

— В прошлом году среди талантов вы называли Людмилу Самсонову. Может быть, еще назовете какую-нибудь фамилию?

— Талантов у нас много, фамилии я не называю, потому что люди обижаются. Я верю, что Самсонова может быть спокойно в пятерке, и меня удивляет, что она низковато стоит сейчас. Сейчас, кстати, Самсонова будет в паре с Кудерметовой играть, — цитирует Тарпищева Metaratings.ru.

Самсонова является победительницей четырех турниров серии WTA, обладательницей Кубка Билли Джин Кинг в составе сборной России. В рейтинге WTA 24-летняя россиянка идет на 20-й строчке.

Источник: https://metaratings.ru/news/tarpishev-samsonova-mozhet-spokoino-byt-v-pyatyorke-udivlyaet-chto-ona-nizkovata-stoit-seichas-220182/
Людмила Самсонова
Шамиль Тарпищев
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